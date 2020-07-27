АМКУ оштрафував підрядників на 117 млн грн за змову при будівництві в Чорнобилі

Серед іншого, оштрафовані компанії були пов'язані господарськими відносинами
Антимонопольний комітет викрив змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об'єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Підрядників оштрафували на 117 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Порушником конкурентного законодавства виявилася компанія з орбіти корпорації "Укрбуд" - ТОВ "БК "Укрбудмонтаж". Іншим учасником змови є ПРАТ "Укренергомонтаж".
"Протягом 2017 - 2018 років ці компанії брали участь у чотирьох процедурах закупівель на загальну суму понад 1 млрд грн і виграли у трьох найбільших. Замовниками будівництва були Чорнобильська АЕС "Енергоатом", - йдеться в повідомленні.
АМКУ виявило докази змови між "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж", а саме:
"Такі дії є порушенням Закону "Про захист економічної конкуренції", що і було встановлено Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 липня Верховна рада призначила нового главу Антимонопольного комітету України.