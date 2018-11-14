АМКУ оштрафував "Артемсіль" за монополізм

Фото: "Артемсіль" (artyomsalt.com)

АМКУ оштрафував державне підприємство "Артемсіль" на 13,4 млн гривень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував державне підприємство "Артемсіль" на 13,4 млн гривень за порушення законодавства в економічній конкуренції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

На засіданні АМКУ визнав, що з січня 2015 по березень 2017 року підприємство займало монопольне становище на ринках первинної реалізації солі для промислової переробки і кухонної солі.

Відомство встановило, що протягом 2015 - 2016 років "Артемсіль" застосовувало різні ціни для покупців за договорами купівлі-продажу і дилерів по дилерським контрактами.

Зокрема, частина дилерів систематично не виконувала дилерські зобов'язання і фактично виконувала обсяг обов'язків, рівнозначний з покупцями за договорами купівлі-продажу. Тим не менш вона отримували 5%-ву знижку.

Крім того, держпідприємство безпідставно не укладало договори купівлі-продажу солі з потенційними замовниками та дилерські контракти з потенційними дилерами.

Таким чином, відомство визнало, що підприємство "Артемсіль" зловживало своїм монопольним становищем і створювало покупцям перешкоди у доступі до ринку.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував київське ТОВ "Вог Аеро Джет" на 4,6 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.