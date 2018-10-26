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АМКУ оштрафовал WOG на 4,6 млн гривен

Новости » Финансы    26.10.2018 - 18:08
Фото: автозаправка WOG (facebook.com azsWOG)
Фото: автозаправка WOG (facebook.com azsWOG)

Компания оштрафована за искажение результатов торгов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал киевское ООО "Вог Аэро Джет" на 4,6 млн гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как отмечается, за подобное нарушение было оштрафовано на 329,5 тыс. гривен ООО "Укрпостач-Нафтотрейд".

"Оштрафовано ООО "Укрпостач-Нефтетрейд" на 329,5 тыс. гривен и ООО "Воленс трейд" (до 28.03.2018 ООО "Вог Аэро Джет") на 4,6 млн гривен за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе дистрибьютора сигарет "Тедис Украина" на 431 млн гривен.

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