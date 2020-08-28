АМКУ одобрил передачу в управление "Нафтогаза" шести государственных ТЭЦ

Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фонд госимущества передаст ТЭЦ в управление "Нафтогаза"

Антимонопольный комитет дал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на обретение контроля над шести государственными ТЭЦ. Имущественные комплексы теплоцентралей будут переданы от Фонда государственного имущества Украины в управление "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным пресс-службы, передаются такие ТЭЦ:

ГП "Северодонецкая ТЭЦ"

АО "Одесская ТЭЦ"

АО "Криворожская ТЦ"

АО "Херсонская ТЭЦ"

АО "Николаевская ТЭЦ"

АО "Днепровская ТЭЦ"

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

В перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации, вошел НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% - выше их реальной стоимости.