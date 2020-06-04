АМКУ, НКРЭКУ и СБУ игнорировали справки о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп

Антимонопольный комитет Украины, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также Служба безопасности Украины ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в ответе оператора рынка на депутатский запрос народного депутата, заместителя председателя комитета топлива и энергетики Алексея Кучеренко, передает РБК-Украина.

"ДП "Оператор рынка" регулярно ежемесячно информировал НКРЭКУ, АМКУ, СБУ о признаках многомиллионных злоупотреблений на Энергорынке", - написал Кучеренко.

При этом он отметил, что изучает материалы относительно злоупотреблений на энергорынке Украины.

"Планирую поинтересоваться - как именно они реагировали на это и каким образом допустили миллиардные долги Энергоатома и ГП "Гарпок", в то время когда спекулянты "заработали" эти огромные суммы?!" - добавил Кучеренко.

Вместе с тем он утверждает, что народный депутат и председатель профильного комитета ВР Андрей Герус этой проблемы не замечает.

Напомним, в мае цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.

По мнению и.о. министра энергетики Ольги Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать через многомиллиардные долги.

По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 года может достичь 50 млрд грн.

26 мая председатель парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус обратился в Службу безопасности Украины с просьбой принять меры, которые остановят снижение цен на электроэнергию для промышленных предприятий. По мнению депутата, такое снижение цен на электроэнергии на рынке является негативным явлением.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему, которая позволяет зарабатывать на продаже электроэнергии Укрзализныци по завышенной в цене 38 копеек с каждого киловатта.