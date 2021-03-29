Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии, - НБУ

Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, на брифинге, который транслировался на Youtube

"Национальный банк наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карточек договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что НБУ против законодательного регулирования ставок интерчейндж и вознаграждения за эквайринг.

"Регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно", - сказал он.

Как отметил Шабан, в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, как развернулась относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.

"По нашему мнению принятие несбалансированного решение может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов", - добавил он.

Шабан также сообщил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты.

В то же время он заявил, что НБУ должен получить право отслеживать ставки комиссий интерчейндж. Центробанк планирует публиковать размер комиссий платежных систем.