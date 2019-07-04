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АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от тарифов на 4 недели

Новости » Экономика    04.07.2019 - 15:35
АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от тарифов на 4 недели
Иллюстративное фото (УНИАН)

Тарифы на четыре недели содержат признаки нарушения законодательства

Антимонопольный комитет Украины направил мобильным операторам рекомендации отказаться от установления расчетного периода пакета услуг на четыре недели. Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен на своей странице в Facebook.

Как отметила Процишен, Антимонопольный комитет считает, что действия трех операторов ("Киевстар", "ПФ Украина" и "Лайфселл") содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

В АМК отметили, что тариф на 28 дней "лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с разными расчетными периодами".

Антимонопольный комитет рекомендовал "информировать потребителей о расчетной стоимости за день и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем".

О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций операторы должны сообщить АМК в 30-дневный период.

"А сейчас я все-таки надеюсь, что в ближайшее время операторы скорректируют ситуацию в этой сфере, поскольку все три признали, что есть неоднозначности и проблематика в этой плоскости", - добавила Процишен.

АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от тарифов на 4 недели

Напомним, по данным Государственной службы статистики, услуги связи в Украине в 2018 году подорожали на 15,1%, что в полтора раза выше, чем инфляция в целом (9,8%).

Как сообщало РБК-Украина, потребителям в Украине за январь-апрель 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 16,988 млрд грн. По данным Госстата, потребителям предоставлено услуг мобильной связи на 8,632 млрд грн.

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