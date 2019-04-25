Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить еще два облэнерго

Фото: владелец ДТЭК Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Комитет обусловил покупку рядом условий

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Рината Ахметова "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, суть концентрации состоит в приобретении группой ДТЭК еще двух электрораспределительных компаний.

Комитет пришел к выводу, что данная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

В то же время, учитывая потенциальные риски, АМКУ обусловил предоставление разрешения обязательствам, в частности, не допускать перекрестного субсидирования (перекладывания расходов группы ДТЭК по производству и поставке электроэнергии "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"), не предоставлять необоснованных преимуществ компаниям ДТЭК и другими условиями.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Антимонопольный комитет Украины принял решение о закрытии дела о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Как известно, на сегодня энергохолдинг Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. К покупке двух облэнерго ДТЭК контролировало передачу и сбыт 37% около всей электроэнергии.

Напомним, что сейчас ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго" принадлежат российской группе группе VS Energy.