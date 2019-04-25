ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить еще два облэнерго

Новости » Экономика    25.04.2019 - 16:22
Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить еще два облэнерго
Фото: владелец ДТЭК Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Комитет обусловил покупку рядом условий

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Рината Ахметова "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, суть концентрации состоит в приобретении группой ДТЭК еще двух электрораспределительных компаний.

Комитет пришел к выводу, что данная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

В то же время, учитывая потенциальные риски, АМКУ обусловил предоставление разрешения обязательствам, в частности, не допускать перекрестного субсидирования (перекладывания расходов группы ДТЭК по производству и поставке электроэнергии "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"), не предоставлять необоснованных преимуществ компаниям ДТЭК и другими условиями.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Антимонопольный комитет Украины принял решение о закрытии дела о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Как известно, на сегодня энергохолдинг Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. К покупке двух облэнерго ДТЭК контролировало передачу и сбыт 37% около всей электроэнергии.

Напомним, что сейчас ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго" принадлежат российской группе группе VS Energy.

Гипермонополию Ахметова могут рассмотреть на СНБО АМКУ открыл дела против 20 облгазов за доначисления в платежках
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ДТЭКРинат АхметовАнтимонопольный комитет Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь