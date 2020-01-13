ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американці чекають справедливого розгляду по імпічменту Трампа, - Пелосі

Новини » Політика     13.01.2020 - 02:01
Американці чекають справедливого розгляду по імпічменту Трампа, - Пелосі
Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

Пелосі загрожує сенаторам, якщо ті не дозволять новим свідкам дати свідчення

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що сенатори "поплатяться", якщо не дозволять новим свідкам дати показання по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вона зазначила, що американці очікують справедливого розгляду.

Пелосі повідомила, що Палата представників на майбутньому тижні планує винести на голосування питання про передачу статей імпічменту в Сенат для історичного розгляду за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу у зв'язку з діями Трампа щодо України.

Це буде третій розгляд у рамках імпічменту в американській історії.

"Мова йде про справедливий судовий розгляд. Вони дають присягу, що буде справедливий розгляд, і ми вважаємо, що там повинні бути свідки і документи", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, Трампу звинувачують у тому, що він зловживав владою президента, чинячи тиск на нового лідера України Володимира Зеленського для розслідування дій демократа Джо Байдена. Трамп нібито испольовал в якості важеля 400 мільйонів доларів військової допомоги для України.

РБК-Україна писала, що лідер республіканської більшості Сенату Макконнелл заявив, що у нього є достатньо голосів республіканців, щоб відхилити імпічмент, якщо протягом певного часу матеріали з Палати представників не надійдуть у Сенат.

Лідер більшості в Сенаті заявив, що у нього є голоси для початку слухань щодо імпічменту У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся