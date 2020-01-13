Американці чекають справедливого розгляду по імпічменту Трампа, - Пелосі

Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

Пелосі загрожує сенаторам, якщо ті не дозволять новим свідкам дати свідчення

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що сенатори "поплатяться", якщо не дозволять новим свідкам дати показання по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Вона зазначила, що американці очікують справедливого розгляду.

Пелосі повідомила, що Палата представників на майбутньому тижні планує винести на голосування питання про передачу статей імпічменту в Сенат для історичного розгляду за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу у зв'язку з діями Трампа щодо України.

Це буде третій розгляд у рамках імпічменту в американській історії.

"Мова йде про справедливий судовий розгляд. Вони дають присягу, що буде справедливий розгляд, і ми вважаємо, що там повинні бути свідки і документи", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, Трампу звинувачують у тому, що він зловживав владою президента, чинячи тиск на нового лідера України Володимира Зеленського для розслідування дій демократа Джо Байдена. Трамп нібито испольовал в якості важеля 400 мільйонів доларів військової допомоги для України.

РБК-Україна писала, що лідер республіканської більшості Сенату Макконнелл заявив, що у нього є достатньо голосів республіканців, щоб відхилити імпічмент, якщо протягом певного часу матеріали з Палати представників не надійдуть у Сенат.