Американці пожертвували вже 46,7 млн доларів для передвиборчої кампанії Гарріс, - AP

Так, онлайн-платформа зі збору коштів для Демократичної партії ActBlue оголосила, що станом на 21:00 за східним часом вона зібрала 46,7 млн доларів у вигляді невеликих пожертвувань на виборчу компанію Гарріс.

До цього платформа повідомляла, що за 5 годин після новин про Байдена було зібрано 27,5 млн доларів.

Видання зазначає, що у червні кампанія Байдена та пов'язані з нею групи мали на рахунку близько 96 млн доларів. Республіканський національний з'їзд, навпаки, повідомив про фонд кампанії у розмірі 102 млн доларів.

У той же час, за інформацією Reuters, у червні на основний рахунок виборчої кампанії Байдена надійшло 64 млн доларів, з яких 59 млн було витрачено в основному на передвиборчу рекламу. Таким чином, наприкінці місяця на рахунку залишалося 95 млн доларів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп тим часом у червні зібрав менше - 21 млн доларів, витративши близько 10 млн. На кінець місяця на рахунку було 128 млн доларів.