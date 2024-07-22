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Американцы пожертвовали уже 46,7 млн долларов для предвыборной кампании Харрис, - AP

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После заявления президента США Джо Байдена об отказе участвовать в избирательной гонке, американцы собрали на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис 46,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, онлайн-платформа по сбору средств для Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 млн долларов в виде небольших пожертвований на избирательную компанию Харрис.

До этого платформа сообщала, что за 5 часов после новостей о Байдене было собрано 27,5 млн долларов.

Издание отмечает, что в июне кампания Байдена и связанные с ней группы имели на счету около 96 млн долларов. Республиканский национальный съезд, напротив, сообщил о фонде кампании в размере 102 млн долларов.

В то же время по информации Reuters, в июне на основной счет избирательной кампании Байдена поступило 64 млн долларов, из которых 59 млн было потрачено в основном на предвыборную рекламу. Таким образом, в конце месяца на счету оставалось 95 млн долларов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп тем временем в июне собрал меньше - 21 млн долларов, потратив около 10 млн. На конец месяца на счету было 128 млн долларов.

Что произошло

Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 июля, заявил, что отказывается переизбираться на второй президенсткий срок. Об этом он сообщил опубликовав в соцсети Х (бывший Twitter) соответствующее письмо. Следом он написал, что вместо себя на пост кандитата в президенты США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

После новостей об уходе Байдена некоторые республиканцы призвали его уйти в отставку с поста президента. Реакции Белого долго ждать не пришлось. В комментарии CNN, представитель администрации США Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий.

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