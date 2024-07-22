Американцы пожертвовали уже 46,7 млн долларов для предвыборной кампании Харрис, - AP

После заявления президента США Джо Байдена об отказе участвовать в избирательной гонке, американцы собрали на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис 46,7 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Так, онлайн-платформа по сбору средств для Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 млн долларов в виде небольших пожертвований на избирательную компанию Харрис.
До этого платформа сообщала, что за 5 часов после новостей о Байдене было собрано 27,5 млн долларов.
Издание отмечает, что в июне кампания Байдена и связанные с ней группы имели на счету около 96 млн долларов. Республиканский национальный съезд, напротив, сообщил о фонде кампании в размере 102 млн долларов.
В то же время по информации Reuters, в июне на основной счет избирательной кампании Байдена поступило 64 млн долларов, из которых 59 млн было потрачено в основном на предвыборную рекламу. Таким образом, в конце месяца на счету оставалось 95 млн долларов.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп тем временем в июне собрал меньше - 21 млн долларов, потратив около 10 млн. На конец месяца на счету было 128 млн долларов.
Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 июля, заявил, что отказывается переизбираться на второй президенсткий срок. Об этом он сообщил опубликовав в соцсети Х (бывший Twitter) соответствующее письмо. Следом он написал, что вместо себя на пост кандитата в президенты США предлагает вице-президента Камалу Харрис.
После новостей об уходе Байдена некоторые республиканцы призвали его уйти в отставку с поста президента. Реакции Белого долго ждать не пришлось. В комментарии CNN, представитель администрации США Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.