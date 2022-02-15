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Американцев призывают срочно выехать из Беларуси

Новина українською →
США, Вторник 15 февраля 2022 05:55
Американцев призывают срочно выехать из Беларуси Фото: американцев просят не ездить в Беларусь (facebook.com/GpkGovBY)
Автор: Наталья Скороход

Граждан США просят не ездить в Беларусь и как можно быстрее покинуть эту страну. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Американцев просят не ездить в Беларусь и покинуть эту страну коммерческим или частным транспортом.

"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что американцам опасно находится в Беларуси из-за возможного преследования или задержания, направленное конкретно на иностранцев, вероятности заражения коронавирусом и других причин.

"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и связанного с наращиванием российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, что посольства США переехали из Киева во Львов. Это связано с угрозой вторжения России.

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