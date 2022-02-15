Американцев призывают срочно выехать из Беларуси

Граждан США просят не ездить в Беларусь и как можно быстрее покинуть эту страну. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Американцев просят не ездить в Беларусь и покинуть эту страну коммерческим или частным транспортом.

"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что американцам опасно находится в Беларуси из-за возможного преследования или задержания, направленное конкретно на иностранцев, вероятности заражения коронавирусом и других причин.