Американців закликають терміново виїхати з Білорусі

Громадян США просять не їздити в Білорусь і якомога швидше покинути цю країну. Таку заяву зробили в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Американців просять не їздити в Білорусь і покинути цю країну комерційним або приватним транспортом.

"У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що американцям небезпечно знаходиться в Білорусі через можливого переслідування або затримання, спрямоване конкретно на іноземців, ймовірності зараження коронавірусом та інших причин.