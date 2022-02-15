Американців закликають терміново виїхати з Білорусі
Громадян США просять не їздити в Білорусь і якомога швидше покинути цю країну. Таку заяву зробили в Держдепартаменті США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Американців просять не їздити в Білорусь і покинути цю країну комерційним або приватним транспортом.
"У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що американцям небезпечно знаходиться в Білорусі через можливого переслідування або затримання, спрямоване конкретно на іноземців, ймовірності зараження коронавірусом та інших причин.
"Не в'їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і тривожне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов'язані з цим обмеження на в'їзд. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати комерційним або приватним транспортом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що посольства США переїхали з Києва до Львова. Це пов'язано із загрозою вторгнення Росії.