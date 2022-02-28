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Американцев призвали срочно покинуть Россию

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Москва, Понедельник 28 февраля 2022 05:35
Американцев призвали срочно покинуть Россию Фото: Белый дом (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию. В дипмиссии предупредили, что все больше стран закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в России.

"Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного выезда из России через все еще доступные коммерческие варианты", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что все больше авиакомпаний отменяют рейсы в/из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков.

Напомним, 27 февраля ЕС полностью закрыл свое небо для российских самолетов.

Отметим, список закрывших небо для России стран постоянно обновляется.

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