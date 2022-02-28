Американців закликали терміново покинути Росію
Фото: Білий дім (pixabay.com)
Посольство США в Москві закликало американців терміново покинути Росію. У дипмісії попередили, що все більше країн закривають свій повітряний простір для російських літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Росії.
"Громадянам США слід розглянути можливість негайного виїзду з Росії через все ще доступні комерційні варіанти", - йдеться в повідомленні.
У посольстві зазначили, що все більше авіакомпаній скасовують рейси в/з Росії, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських перевізників.
Нагадаємо, 27 лютого ЄС повністю закрив своє небо для російських літаків.
Відзначити, список країн, що закрили небо для Росії постійно оновлюється.