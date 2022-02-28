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Американців закликали терміново покинути Росію

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Москва, Понеділок 28 лютого 2022 05:35
Американців закликали терміново покинути Росію Фото: Білий дім (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Москві закликало американців терміново покинути Росію. У дипмісії попередили, що все більше країн закривають свій повітряний простір для російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Росії.

"Громадянам США слід розглянути можливість негайного виїзду з Росії через все ще доступні комерційні варіанти", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що все більше авіакомпаній скасовують рейси в/з Росії, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських перевізників.

Нагадаємо, 27 лютого ЄС повністю закрив своє небо для російських літаків.

Відзначити, список країн, що закрили небо для Росії постійно оновлюється.

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