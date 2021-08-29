ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Американців закликали терміново покинути аеропорт Кабула

Новость на русском →
США, Неділя 29 серпня 2021 06:03
Американців закликали терміново покинути аеропорт Кабула Фото: американців закликали терміново покинути аеропорт Кабула (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Американців закликають терміново покинути аеропорт Кабула через реальну загрозу. Таку заяву зробило Посольство США в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.

У заяві йдеться, що громадянам США слід уникати поїздок в аеропорт і уникати всіх виходів на посадку в цей час.

"Через конкретну реальну загрозу всім громадянам США... слід негайно покинути територію аеропорту", - йдеться в заяві.

Посольство перераховує всі околиці аеропорту, включаючи нове міністерство внутрішніх справ, від яких краще триматися подалі. Також американцям радять уникати скупчення людей, стежити за місцевими ЗМІ на предмет критичних подій і слідувати інструкціям місцевої влади, включаючи обмеження на пересування, пов'язані з комендантською годиною.

Як відомо, в аеропорту Кабула може статися черговий теракт. Про це попередив президент США Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Байден пообіцяв атаки по ісламським екстремістам в Афганістані у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Сполучені Штати Америки
NEWS
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
Бойовики здійснили черговий обстріл на Донбасі, поранили ще двох військових
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес