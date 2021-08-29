Американців закликали терміново покинути аеропорт Кабула
Американців закликають терміново покинути аеропорт Кабула через реальну загрозу. Таку заяву зробило Посольство США в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.
У заяві йдеться, що громадянам США слід уникати поїздок в аеропорт і уникати всіх виходів на посадку в цей час.
"Через конкретну реальну загрозу всім громадянам США... слід негайно покинути територію аеропорту", - йдеться в заяві.
Посольство перераховує всі околиці аеропорту, включаючи нове міністерство внутрішніх справ, від яких краще триматися подалі. Також американцям радять уникати скупчення людей, стежити за місцевими ЗМІ на предмет критичних подій і слідувати інструкціям місцевої влади, включаючи обмеження на пересування, пов'язані з комендантською годиною.
Як відомо, в аеропорту Кабула може статися черговий теракт. Про це попередив президент США Джо Байден.
Раніше повідомлялося, що Байден пообіцяв атаки по ісламським екстремістам в Афганістані у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.