Американців закликали терміново покинути аеропорт Кабула

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США .

У заяві йдеться, що громадянам США слід уникати поїздок в аеропорт і уникати всіх виходів на посадку в цей час.

"Через конкретну реальну загрозу всім громадянам США... слід негайно покинути територію аеропорту", - йдеться в заяві.