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Американцев предостерегают от поездок в Канаду из-за роста COVID-случаев

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США , Вторник 31 августа 2021 17:37
Американцев предостерегают от поездок в Канаду из-за роста COVID-случаев Фото: США предостерегают от поездок в Канаду из-за ситуации с COVID-19 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не рекомендуют своим гражданам путешествовать в Канаду. Сегодня в стране фиксируют рост числа случаев заражения коронавирусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Государственный департамент США принял решение повысить уровень предупреждения до 4 касаємо поездок в Канаду.

Вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Америке также предостерегли от поездок и в Швейцарию.

Добавим, что в понедельник Канада и Германия были повышены до третьего уровня, а потенциальных путешественников, тем временем, предупредили о том, что им стоит пересмотреть свои планы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в странах.

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Соединенные Штаты Америки Канада
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