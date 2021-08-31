Американцев предостерегают от поездок в Канаду из-за роста COVID-случаев
Фото: США предостерегают от поездок в Канаду из-за ситуации с COVID-19 (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки не рекомендуют своим гражданам путешествовать в Канаду. Сегодня в стране фиксируют рост числа случаев заражения коронавирусом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Государственный департамент США принял решение повысить уровень предупреждения до 4 касаємо поездок в Канаду.
Вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Америке также предостерегли от поездок и в Швейцарию.
Добавим, что в понедельник Канада и Германия были повышены до третьего уровня, а потенциальных путешественников, тем временем, предупредили о том, что им стоит пересмотреть свои планы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в странах.