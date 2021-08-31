Американців застерігають від поїздок до Канади через зростання COVID-випадків

Сполучені Штати Америки не рекомендують своїм громадянам подорожувати до Канади. Сьогодні в країні фіксують зростання числа випадків зараження на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Державний департамент США прийняв рішення підвищити рівень попередження до 4 щодо подорожей до Канади.

Разом з Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC) в Америці також застерегли від поїздок й до Швейцарії.

Додамо, що в понеділок Канада й Німеччина були підвищені до третього рівня, а потенційних мандрівників тим часом попередили про те, що їм варто переглянути свої плани через зростання числа випадків зараження на коронавірус в країнах.