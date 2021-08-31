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Американців застерігають від поїздок до Канади через зростання COVID-випадків

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США , Вівторок 31 серпня 2021 17:37
Американців застерігають від поїздок до Канади через зростання COVID-випадків Фото: США застерігають від поїздок до Канади через ситуацію з COVID-19 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не рекомендують своїм громадянам подорожувати до Канади. Сьогодні в країні фіксують зростання числа випадків зараження на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Державний департамент США прийняв рішення підвищити рівень попередження до 4 щодо подорожей до Канади.

Разом з Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC) в Америці також застерегли від поїздок й до Швейцарії.

Додамо, що в понеділок Канада й Німеччина були підвищені до третього рівня, а потенційних мандрівників тим часом попередили про те, що їм варто переглянути свої плани через зростання числа випадків зараження на коронавірус в країнах.

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Сполучені Штати Америки Канада
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