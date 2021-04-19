Американскую военную базу в Ираке атаковали ракеты "Катюша"

Военная база Балад на севере Ирака подверглась ракетным атакам установок типа "Катюша". Их было по крайне мере пять.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

На этой базе размещаются военнослужащие США. О пострадавших власти не сообщили. Ответственность за атаку пока никто не взял.

По данным Shafaq News, в результате обстрела пострадали пять человек - иракские военнослужащие.