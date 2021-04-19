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Американську військову базу в Іраку атакували ракети "Катюша"

Автор: Даша Харченко

Військова база Балад на півночі Іраку піддалася ракетних атак установок типу "Катюша". Їх було принаймні п'ять.

Про це сообщает Reuters з посиланням на заяву влади країни.

На цій базі розміщуються військовослужбовці США. Про постраждалих влади не повідомили. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.

За даними Shafaq News, в результаті обстрілу постраждали п'ять осіб - іракські військовослужбовці.

Нагадаємо, днями в столиці Іраку Багдаді стався теракт. В результаті трагедії загинуло п'ять людей.

Раніше РБК-Україна писало, що аварію на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані визнали терористичним актом. Влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

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