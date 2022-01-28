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В американском Питтсбурге обрушился мост. За несколько часов до приезда Байдена

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Питтсбург, Пятница 28 января 2022 16:16
В американском Питтсбурге обрушился мост. За несколько часов до приезда Байдена Фото: В американском Питтсбурге обрушился мост (Pittsburgh Public Safety)
Автор: Валерия Полищук

В американском городе Питтсбурге произошел обвал моста. Инцидент произошел за несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был прибыть в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что в ходе визита Байден намерен рассказать об усилиях Белого дома по укреплению инфраструктуры, цепочек поставок и возрождению американского производства.

Мост, который был полностью засыпан снегом, обрушился возле парка Фрик

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно несколько автомобилей, заваленных обломками рухнувшего дорожного полотна на дне лесистого оврага.

При этом одно транспортное средство, а именно автобус висел на краю части моста.

В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа, сообщила служба общественной безопасности Питтсбурга

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Байдена находится на связи с госчиновниками относительно инцидента.

"Джо Байдену сообщили об обрушении моста в Питтсбурге. Наша команда находится на связи с местными и государственными чиновниками, которые продолжают собирать информацию о причинах обрушения", - написала она в Twitter.

Фото: обрушение моста в Питтсбурге (twitter.com/WPXITonyRuffolo)

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