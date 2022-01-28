ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В американському Піттсбурзі обрушився міст. За кілька годин до приїзду Байдена

Новость на русском →
Піттсбург, П'ятниця 28 січня 2022 16:16
В американському Піттсбурзі обрушився міст. За кілька годин до приїзду Байдена Фото: в американському Піттсбурзі обрушився міст (Pittsburgh Public Safety)
Автор: Валерія Поліщук

В американському місті Піттсбурзі стався обвал мосту. Інцидент стався за кілька годин до того, як президент США Джо Байден повинен був прибути в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що в ході візиту Байден має намір розповісти про зусилля Білого дому щодо зміцнення інфраструктури, ланцюжків поставок і відродження американського виробництва.

Міст, який був повністю засипаний снігом, обрушився біля парку Фрік

На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, видно кілька автомобілів, завалених уламками рухомого дорожнього полотна на дні лісистого Яру.

При цьому один транспортний засіб, а саме автобус висів на краю частини моста.

У районі події відчувався сильний запах природного газу, повідомила служба громадської безпеки Піттсбурга

Повідомлень про загиблих або постраждалих не надходило.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що адміністрація Байдена перебуває на зв'язку з держчиновниками щодо інциденту.

"Джо Байдену повідомили про обвалення моста в Піттсбурзі. Наша команда знаходиться на зв'язку з місцевими та чиновниками, які продовжують збирати інформацію про причини обвалення", - написала вона в Twitter.

Фото: обвалення моста в Піттсбурзі (twitter.com/WPXITonyRuffolo)

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники