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В американском Канзасе бушевал торнадо. Много разрушений, есть жертвы

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США, Воскресенье 01 мая 2022 06:14
В американском Канзасе бушевал торнадо. Много разрушений, есть жертвы Фото: торнадо в штате Канзас в США (twitter.com/NashWX)
Автор: Владимир Костырин

В США в штате Канзас пронесся торнадо, который привел к разрушениям и повредил сотни домов, оставив без электричества более 15 тысяч человек. Власти сообщают о нескольких травмированных и трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Жертвами стихии стали студенты-метеорологи Университета Оклахомы (19, 20 и 22 лет), которые спасались от шторма и попали в смертельное ДТП. Как указывается в отчете дорожного патруля Оклахомы, автомобиль совершил гидропланирование и был сбит тягачом с прицепом.

По данным властей, в результате сильного смерча пострадали более тысячи зданий.

Несмотря на масштабные разрушения, сообщений о погибших или полученных критических травмах в результате самого торнадо не поступало. Официальные лица сообщили, что было зарегистрировано лишь несколько раненых в округе Седжвик.

Видео: разрушительный торнадо в Андовере, штат Канзас, США

Поисково-спасательные работы продолжились в течение субботы, в них приняли участие более 200 аварийно-спасательных служб из 30 агентств.

Среди сильно поврежденных зданий оказались мэрия, Оздоровительный центр в Андовере и начальная школа Прери-Крик.

Видео: торнадо в Канзасе (США)

Губернатор штата Канзас Лаура Келли объявила чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах.

Помимо торнадо, в нескольких городах на равнинах был зарегистрирован крупный град.

Видео: торнадо в Канзасе (США)

Напомним, в декабре 2021 года в Кентукки (США) пронеслась серия торнадо. В результате разрушительной непогоды погибли минимум 70 человек. Тогда президент Джо Байден назвал эту вспышку смерчей самой сильной в истории.

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