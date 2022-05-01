В американском Канзасе бушевал торнадо. Много разрушений, есть жертвы
В США в штате Канзас пронесся торнадо, который привел к разрушениям и повредил сотни домов, оставив без электричества более 15 тысяч человек. Власти сообщают о нескольких травмированных и трех погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Жертвами стихии стали студенты-метеорологи Университета Оклахомы (19, 20 и 22 лет), которые спасались от шторма и попали в смертельное ДТП. Как указывается в отчете дорожного патруля Оклахомы, автомобиль совершил гидропланирование и был сбит тягачом с прицепом.
По данным властей, в результате сильного смерча пострадали более тысячи зданий.
Несмотря на масштабные разрушения, сообщений о погибших или полученных критических травмах в результате самого торнадо не поступало. Официальные лица сообщили, что было зарегистрировано лишь несколько раненых в округе Седжвик.
Видео: разрушительный торнадо в Андовере, штат Канзас, США
Поисково-спасательные работы продолжились в течение субботы, в них приняли участие более 200 аварийно-спасательных служб из 30 агентств.
Среди сильно поврежденных зданий оказались мэрия, Оздоровительный центр в Андовере и начальная школа Прери-Крик.
Видео: торнадо в Канзасе (США)
Губернатор штата Канзас Лаура Келли объявила чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах.
Помимо торнадо, в нескольких городах на равнинах был зарегистрирован крупный град.
'Major damage:' Tornado cuts a disastrous path near Wichita— AccuWeather (@accuweather) April 30, 2022
Dozens of buildings throughout Andover were damaged when a tornado, witnessed from miles around, spun through the city last night. @ReedTimmerAccu @theScantman #KSwx https://t.co/LYBCx7xx20 pic.twitter.com/zyaKg65qq7
Видео: торнадо в Канзасе (США)
Напомним, в декабре 2021 года в Кентукки (США) пронеслась серия торнадо. В результате разрушительной непогоды погибли минимум 70 человек. Тогда президент Джо Байден назвал эту вспышку смерчей самой сильной в истории.
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