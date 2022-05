В американском Канзасе бушевал торнадо. Много разрушений, есть жертвы

Жертвами стихии стали студенты-метеорологи Университета Оклахомы (19, 20 и 22 лет), которые спасались от шторма и попали в смертельное ДТП. Как указывается в отчете дорожного патруля Оклахомы, автомобиль совершил гидропланирование и был сбит тягачом с прицепом.

По данным властей, в результате сильного смерча пострадали более тысячи зданий.

Несмотря на масштабные разрушения, сообщений о погибших или полученных критических травмах в результате самого торнадо не поступало. Официальные лица сообщили, что было зарегистрировано лишь несколько раненых в округе Седжвик.

Видео: разрушительный торнадо в Андовере, штат Канзас, США

Поисково-спасательные работы продолжились в течение субботы, в них приняли участие более 200 аварийно-спасательных служб из 30 агентств.

Среди сильно поврежденных зданий оказались мэрия, Оздоровительный центр в Андовере и начальная школа Прери-Крик.

Видео: торнадо в Канзасе (США)

Губернатор штата Канзас Лаура Келли объявила чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах.

Помимо торнадо, в нескольких городах на равнинах был зарегистрирован крупный град.

