В американському Канзасі вирував торнадо. Багато руйнувань, є жертви

Жертвами стихії стали студенти-метеорологи університету Оклахоми (19, 20 і 22 років), які рятувалися від шторму і потрапили в смертельну ДТП. Як вказується у звіті дорожнього патруля Оклахоми, автомобіль здійснив гідропланування і був збитий тягачем з причепом.

За даними влади, в результаті сильного смерчу постраждала понад тисяча будівель.

Незважаючи на масштабні руйнування, повідомлень про загиблих або отриманих критичних травмах в результаті самого торнадо не надходило. Офіційні особи повідомили, що було зареєстровано лише кілька поранених в окрузі Седжвік.

Відео: руйнівний торнадо в Андовері, штат Канзас, США

Пошуково-рятувальні роботи продовжилися протягом суботи, в них взяли участь понад 200 аварійно-рятувальних служб з 30 агентств.

Серед сильно пошкоджених будівель виявилися мерія, Оздоровчий центр в Андовері та Початкова школа Прері-Крік.

Відео: торнадо в Канзасі (США)

Губернатор штату Канзас Лаура Келлі оголосила надзвичайний стан у найбільш постраждалих районах.

Крім торнадо, в декількох містах на рівнинах був зареєстрований великий град.

'Major damage:' Tornado cuts a disastrous path near Wichita



Dozens of buildings throughout Andover were damaged when a tornado, witnessed from miles around, spun through the city last night. @ReedTimmerAccu @theScantman #KSwx https://t.co/LYBCx7xx20 pic.twitter.com/zyaKg65qq7