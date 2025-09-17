Американсько-український інвестфонд почав наповнюватися грошима

Найближчим часом до американсько-українського інвестиційного фонду надійдуть перші внески від обох сторін на загальну суму 150 млн доларів. Внесок США та України буде в рівному обсязі - по 75 млн доларів.
Про це журналістам повідомив міністр економіки України Олексій Соболєв, передає кореспондент РБК-Україна
Як заявив Соболєв, до кінця року капітал Фонду може збільшитися до 200 млн доларів. У бюджеті наступного року для поповнення Фонду передбачено до 1,9 млрд гривень.
"Ми очікуємо, що до кінця року (2025 - ред.) у Фонді буде 200 млн доларів. Цього точно вистачить, щоб розпочати перші масштабні інвестиції", - сказав міністр економіки.
Як заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, перші внески у Фонд відбудови є важливим кроком, оскільки знаменують офіційний початок його операційної діяльності.
"Важливо, що Україна бере на себе чіткі зобов’язання і забезпечує свій внесок на рівні з американською стороною. Це принципове рішення - показати, що партнерство будується на рівних, і що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент для відновлення та розвитку", - зазначила вона.
Наповнення Фонду з боку України проведуть за рахунок бюджетних коштів, що вивільнилися в результаті перегляду фінансування деяких програм, уточнив Соболєв.
До кінця листопада планується узгодити інвестиційні протоколи, що дозволить Фонду безпосередньо розпочати інвестиційну діяльність. "Ми сподіваємося що наступного року будуть перші інвестиції Фонду в сфері критичних мінералів, переробці і в енергетичні проєкти. Американцям дуже цікаві проєкти по видобутку газу", - зазначив Соболєв.
В уряді вважають, що робота Фонду буде, свого роду, маяком, для інвестиційної діяльності з іншими партнерами України. "Американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні. Разом ми сильніші", - додала Свириденко.
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
Перші родовища, які можуть стати стартовими проєктами для фонду, це Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище.