Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований у США. У Верховній раді буде ратифікована тільки перша частина угоди.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Відповідаючи на питання депутата про те, чи дійсно юрисдикція реєстрації цього фонду буде в штаті Делавер, США, Шмигаль заявив, що "попередня домовленість, що фонд буде в США зареєстрований, але рахунок в Україні і поповнення у гривні".
Шмигаль також заявив, що уряд просить депутатів Ради ратифікувати підписану урядом угоду "чим скоріше".
Прем'єр-міністр підтвердив, що тільки одна угода про інвестфонд потребує ратифікації у Раді, а інші дві, включаючи угоду про обмежене партнерство, не потребує затвердження депутатами
"Так. Тільки перша. Наступні мають імплементаційний характер і не потребують голосування", - цитує депутат Шмигаля.
Водночас прем'єр не дав відповідь на питання, чи отримають депутати текст всіх трьох частин перед голосуванням за ратифікацію.
Фонд відбудови
Нагадаємо, США та Україна підписали угоду про економічну співпрацю, яка передбачає виплату рентних платежів до США за використання природних ресурсів України.
Кабінет міністрів 1 травня подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
У Вашингтоні очікують ратифікації угоди Верховною Радою впродовж тижня.
Понад 50% усіх компаній США, що працюють на відкритому ринку, зареєстровані в штаті Делавер. Це викликано привабливістю умов. Зокрема, у Делавері не платять податок на прибуток компанії, які не ведуть свій бізнес у штаті, а лише за його межами.
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