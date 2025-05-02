Американсько-український фонд відбудови зареєструють у США

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований у США. У Верховній раді буде ратифікована тільки перша частина угоди.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Відповідаючи на питання депутата про те, чи дійсно юрисдикція реєстрації цього фонду буде в штаті Делавер, США, Шмигаль заявив, що "попередня домовленість, що фонд буде в США зареєстрований, але рахунок в Україні і поповнення у гривні".

Шмигаль також заявив, що уряд просить депутатів Ради ратифікувати підписану урядом угоду "чим скоріше".

Прем'єр-міністр підтвердив, що тільки одна угода про інвестфонд потребує ратифікації у Раді, а інші дві, включаючи угоду про обмежене партнерство, не потребує затвердження депутатами

"Так. Тільки перша. Наступні мають імплементаційний характер і не потребують голосування", - цитує депутат Шмигаля.

Водночас прем'єр не дав відповідь на питання, чи отримають депутати текст всіх трьох частин перед голосуванням за ратифікацію.