Американско-украинский фонд восстановления зарегистрируют в США
Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США. В Верховной раде будет ратифицирована только первая часть соглашения.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли юрисдикция регистрации этого фонда будет в штате Делавэр, США, Шмыгаль заявил, что "предварительная договоренность, что фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне".
Шмыгаль также заявил, что правительство просит депутатов Рады ратифицировать подписанное правительством соглашение "как можно скорее".
Премьер-министр подтвердил, что только одно соглашение об инвестфонде требует ратификации в Раде, а другие два, включая соглашение об ограниченном партнерстве, не требует утверждения депутатами
"Да. Только первое. Следующие имеют имплементационный характер и не требуют голосования", - цитирует депутат Шмыгаля.
В то же время премьер не дал ответ на вопрос, получат ли депутаты текст всех трех частей перед голосованием за ратификацию.
Как добавил Железняк, голосование в Раде за ратификацию соглашения между США и Украиной планируют 8 мая.
Фонд восстановления
Напомним, США и Украина подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, которое предусматривает выплату рентных платежей в США за использование природных ресурсов Украины.
Кабинет министров 1 мая подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
В Вашингтоне ожидают ратификации соглашения Верховной Радой в течение недели.
Более 50% всех компаний США, работающих на открытом рынке, зарегистрированы в штате в Делавэр. Это вызвано привлекательностью условий. В частности, в Делавэре не платят налог на прибыль компании, которые не ведут свой бизнес в штате, а только за его пределами.
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