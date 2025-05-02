Американско-украинский фонд восстановления зарегистрируют в США

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США. В Верховной раде будет ратифицирована только первая часть соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли юрисдикция регистрации этого фонда будет в штате Делавэр, США, Шмыгаль заявил, что "предварительная договоренность, что фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне".

Шмыгаль также заявил, что правительство просит депутатов Рады ратифицировать подписанное правительством соглашение "как можно скорее".

Премьер-министр подтвердил, что только одно соглашение об инвестфонде требует ратификации в Раде, а другие два, включая соглашение об ограниченном партнерстве, не требует утверждения депутатами

"Да. Только первое. Следующие имеют имплементационный характер и не требуют голосования", - цитирует депутат Шмыгаля.

В то же время премьер не дал ответ на вопрос, получат ли депутаты текст всех трех частей перед голосованием за ратификацию.

Как добавил Железняк, голосование в Раде за ратификацию соглашения между США и Украиной планируют 8 мая.