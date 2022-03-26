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Американский ювелирный дом Tiffany & Co отказался покупать российские бриллианты и алмазы

Фото: магазин Tiffany & Co (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Американский ювелирный дом Tiffany & Co приостановил закупку неограненных алмазов в России и российских бриллиантов, вне зависимости от того, где их огранили. Такое решение связанно с российской агрессией на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Tiffany & Co в Twitter.

"Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы", - говорится в заявлении компании.

Напомним, Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России.

Мы также писали о том, что американская сеть отелей Hyatt объявила о прекращении своей деятельности в России.

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Санкции против РоссииTiffany