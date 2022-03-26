Американский ювелирный дом Tiffany & Co отказался покупать российские бриллианты и алмазы

Американский ювелирный дом Tiffany & Co приостановил закупку неограненных алмазов в России и российских бриллиантов, вне зависимости от того, где их огранили. Такое решение связанно с российской агрессией на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Tiffany & Co в Twitter.

"Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы", - говорится в заявлении компании.

Напомним, Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России.

Мы также писали о том, что американская сеть отелей Hyatt объявила о прекращении своей деятельности в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.