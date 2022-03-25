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Сеть отелей Hyatt прекращает свою деятельность в России

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Москва, Пятница 25 марта 2022 16:28
Автор: Александр Белоус

Американская Hyatt Hotels Corporation, которая управляет отелями высшего класса, прекращает деятельность по развитию и любые новые инвестиции в России. Компания прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Hyatt.

"В соответствии с примененными санкциями и правительственными директивами, связь, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года. Гостям по вопросами о проживании на 26 марта 2022 года и позднее рекомендуется обращаться непосредственно в отель", - говорится в сообщении.

Hyatt Hotels Corporation - американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Hyatt имеет более 1100 отелей и в 69 странах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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