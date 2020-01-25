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Американський військовий вертоліт сів на воду в районі японської Oкінави

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 18:15
Американський військовий вертоліт сів на воду в районі японської Oкінави
Ілюстративне фото (Flickr)

Члени екіпажу вертольота були врятовані і доставлені в табір морської піхоти США

Вертоліт MH-60 Військово-морських сил США здійснив посадку на воду біля берегів японського острова Окінава. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

За даними місцевих чиновників, вертоліт приземлився близько 16:25 за місцевим часом (9:25 за київським часом) 25 січня в 150 км на схід від узбережжя Oкінави. Всі п'ять членів екіпажу американського вертольота були врятовані і доставлені в табір морської піхоти США.

Нагадаємо, оскільки Пентагон розшукує місця розміщення ракет проти зростаючого Китаю, губернатор японського острова Окінава Денні Тамакі попередив США, щоб вони трималися подалі від префектури на півдні Японії. Тамакі заявив, що будь-якій спробі США розмістити балістичні ракети середньої дальності на Окінаві будуть рішуче протистояти місцеві жителі.

Коментарі Тамакі підкреслюють проблеми, що стоять перед США, оскільки Штати прагнуть розгорнути крилаті ракети наземного базування і балістичні ракети середньої дальності після виходу з договору з Росією, який забороняв їх.

В 2018 році в серпні в Японії на острові Окінава відбулася масова акція протесту, в якій взяли участь близько 70 тис. чоловік, проти американської бази.

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