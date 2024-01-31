Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї, - ЗМІ

Стверджується, що військовий літак вирішив катапультуватися.

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Аварії американських військових літаків

12 грудня біля берегів Південної Кореї у Жовтому морі розбився винищувач ВПС США F-16. Пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною

30 листопада конвертоплан V-22 Osprey армії США, на борту якого перебували шестеро людей, впав у море на заході Японії, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу.

У серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.

Також у травні винищувач F-18 ВПС США розбився під час показового польоту на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватись.