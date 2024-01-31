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Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи, - СМИ

Фото: у берегов Южной Кореи разбился американский F-16 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Американский истребитель F-16 разбился в водах у западного побережья Южной Кореи в среду, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Утверждается, что военный самолет решил катапультироваться.

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Аварии американских военных самолетов

12 декабря у берегов Южной Кореи в Желтом море разбился истребитель ВВС США F-16. Пилот был спасен в Желтом море южнокорейской береговой охраной

30 ноября конвертоплан V-22 Osprey армии США, на борту которого находились шесть человек, упал в море на западе Японии, в результате чего погиб по меньшей мере один член экипажа.

В августе американский Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в рамках военных учений, в результате чего погибли трое американских морских пехотинцев.

Также в мае истребитель F-18 ВВС США разбился во время показательного полета на авиационной базе в Испании. Пилот успел катапультироваться.

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F-16АвиакатастрофаЮжная КореяСоединенные Штаты Америки