Американський сенатор Грем очікує на успішний контрнаступ України

Грем зустрівся з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу. Після цього він заявив, що Україна перевершила всі очікування.

"Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту", - зазначив сенатор.

Грем також подякував Берроу за підтримку Британією України, зокрема за надання далекобійних ракет Storm Shadow. На його думку, вони були "неймовірно ефективними”.

"Британці бажають перемоги для України. На нашу спільну думку, додаткові далекобійні ракети - АТАCMS - покращать успіхи України на полі бою. Дуже пишаюся нашими британськими союзниками", - додав Грем.

Грем відвідав Україну

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 26 травня, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відвідав Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Росія оголосила Грема у розшук після зустрічі з президентом України. Російські силовики заявили, що розшукують американського сенатора за фразу "смерть росіян". Проте насправді ця фраза була вирвана з контексту.

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