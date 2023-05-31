Американский сенатор Грэм ожидает успешного контрнаступления Украины

Грэм встретился с британским советником по национальной безопасности Тимом Берроу. После этого он заявил, что Украина превзошла все ожидания.

"Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность Киеву для достижения максимального эффекта", - отметил сенатор.

Грэм также поблагодарил Берроу за поддержку Британией Украины, в частности, за предоставление дальнобойных ракет Storm Shadow. По его мнению, они были "невероятно эффективны".

"Британцы желают победы для Украины. По нашему общему мнению, дополнительные дальнобойные ракеты - АТАCMS - улучшат успехи Украины на поле боя. Очень горжусь нашими британскими союзниками", - добавил Грэм.

Грэм посетил Украину

Напомним, в прошлую пятницу, 26 мая, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Россия объявила Грэма в розыск после встречи с президентом Украины. Российские силовики заявили, что разыскивают американского сенатора за фразу "смерть россиян". Однако на самом деле эта фраза была вырвана из контекста.

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