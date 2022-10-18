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Американський нафтовий гігант Exxon Mobil пішов із Росії

Фото: американський нафтовий гігант Exxon Mobil пішов із Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil повністю залишив Росію після того, як російський уряд в односторонньому порядку припинив свою участь у нафтогазовому проекті "Сахалін-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Exxon Mobil.

Нагадаємо, Exxon Mobil 2 березня заявила про вихід із проекту "Сахалін-1", відмовившись інвестувати в Росію. Exxon Mobil управляла проектом "Сахалін-1" від імені Міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній.

На початку серпня Exxon заявила про переговори щодо передачі своєї 30% частки невстановленій третій стороні. Путін, зі свого боку, видав указ про заборону виходу іноземних акціонерів із кількох стратегічних проектів, включаючи "Сахалін-1", до кінця року.

Пізніше російський президент підписав указ про передачу проекту "Сахалін-1" Росії.

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