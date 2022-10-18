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Американский нефтяной гигант Exxon Mobil ушел из России

Фото: американский нефтяной гигант Exxon Mobil ушел из России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Exxon Mobil.

Напомним, Exxon Mobil 2 марта заявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказавшись инвестировать в Россию. Exxon Mobil управляла проектом "Сахалин-1" от имени Международного консорциума японских, индийских и российских компаний.

В начале августа Exxon заявила о переговорах по передаче своей 30% доли неустановленной третьей стороне. Путин, со своей стороны, издал указ о запрете выхода иностранных акционеров из нескольких стратегических проектов, включая "Сахалин-1", до конца года.

Позже российский президент подписал указ о передаче проекта "Сахалин-1" России.

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