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Путін наказав передати проєкт "Сахалін-1" російській компанії

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Субота 08 жовтня 2022 16:38
Путін наказав передати проєкт "Сахалін-1" російській компанії Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу нафтогазового проєкту "Сахалін-1" Росії. Це може призвести до остаточного виведення Exxon Mobil Corp. зі Сходу країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Права й обов'язки нинішнього консорціуму інвесторів і оператора Exxon Neftegas Limited візьме на себе нова російська юридична особа.

Тим часом іноземним акціонерам дано місяць часу, аби вирішити, чи збережуть вони свої частки в новій компанії. Ті хто відмовить - матимуть право на компенсацію з урахуванням збитків, які виникли ще на початку поточного року через зупинку Exxon виробництва "Схалін-1".

Ще на початку серпня Exxon заявила про переговори щодо передачі своєї 30% частки невстановленій третій стороні. Путін, зі свого боку, видав указ про заборону виходу іноземних акціонерів з декількох стратегічних проєкт, включаючи "Сахалін-1", до кінця року.

Shell Plc, що володіє 27,5% акцій підприємства заявила про малоймовірний шанс отримання частки в новій сахалінській компанії, в той час, як японські фірми Mitsubishi Corp. і Mitsui & Co. вирішили зберегти інвестиції в ключовий російський завод з виробництва скрапленого природного газу.

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