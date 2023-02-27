Американський мільярдер придбає для України 15 карет швидкої допомоги на 3 млн доларів
Американський мільярдер українського походження Білл Екман виділив 3,3 млн доларів на купівлю спеціалізованих машин швидкої допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пожертвування Екмана покриє купівлю 15 машин швидкої допомоги Toyota Land Cruiser та витрати на їхню експлуатацію на передовій. Хедж-фонд Екмана Pershing Square Capital Management управляє активами приблизно на 16 мільярдів доларів.
Повідомляється, що один повнопривідний Land Cruiser у версії "швидкої" коштує близько 116 тисяч доларів. Машини мають високий дах, який дозволяє медичному персоналу стоячи надавати допомогу постраждалим.
За даними Forbes, статки Екмана, чий прадід емігрував до Сполучених Штатів з України, оцінюється в 3,5 млрд доларів. Екман і його дружина, Нері Оксман, пообіцяли віддати більшу частину свого стану на благодійність і підтримують різні ініціативи, від медичних досліджень до надання допомоги постраждалим від землетрусу на Гаїті.
Раніше стало відомо, що Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги. Вони використовуватимуться підрозділами рятувальників.
Також ми писали, що Іспанія направила в Україну партію позашляховиків та машин швидкої допомоги у рамках військової допомоги. Найближчим часом очікується постачання ще 12 вантажівок Україною морським шляхом.
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