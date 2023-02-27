Американский миллиардер купит для Украины 15 карет скорой помощи на 3 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пожертвование Экмана покроет покупку 15 машин скорой помощи Toyota Land Cruiser и расходы на их эксплуатацию на передовой. Хедж-фонд Экмана Pershing Square Capital Management управляет активами примерно на 16 миллиардов долларов.

Сообщается, что один полноприводный Land Cruiser в версии "скорой" стоит около 116 тысяч долларов. Машины имеют высокую крышу, которая позволяет медицинскому персоналу стоя оказывать помощь пострадавшим.

По данным Forbes, состояние Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 млрд долларов. Экман и его жена, Нери Оксман, пообещали отдать большую часть своего состояния на благотворительность и поддерживают самые разные инициативы, от медицинских исследований до оказания помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити.