Американский миллиардер купит для Украины 15 карет скорой помощи на 3 млн долларов
Американский миллиардер украинского происхождения Билл Экман выделил 3,3 млн долларов на покупку специализированных машин скорой помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пожертвование Экмана покроет покупку 15 машин скорой помощи Toyota Land Cruiser и расходы на их эксплуатацию на передовой. Хедж-фонд Экмана Pershing Square Capital Management управляет активами примерно на 16 миллиардов долларов.
Сообщается, что один полноприводный Land Cruiser в версии "скорой" стоит около 116 тысяч долларов. Машины имеют высокую крышу, которая позволяет медицинскому персоналу стоя оказывать помощь пострадавшим.
По данным Forbes, состояние Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 млрд долларов. Экман и его жена, Нери Оксман, пообещали отдать большую часть своего состояния на благотворительность и поддерживают самые разные инициативы, от медицинских исследований до оказания помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити.
Ранее стало известно, что Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи. Они будут использоваться подразделениями спасателей.
Также мы писали, что Испания направила в Украину партию внедорожников и машин скорой помощи в рамках военной помощи. В ближайшее время ожидается поставка еще 12 грузовиков по Украине морским путем.
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