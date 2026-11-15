Американський майор заявив про "тактичний провал" США у війні з Іраном

Американський майор стверджує, що військове керівництво армії США залишило без уваги попередження про недостатній рівень захисту бази та не подбало про належну протидію безпілотникам напередодні війни з Іраном.

За словами Рамсботтома, командування армії не вжило заходів після повідомлень про слабку захищеність американського командного пункту в Кувейті. У першу добу конфлікту іранський дрон атакував цей об'єкт, унаслідок чого загинули шестеро американських військових.

Рамсботтом також звернув увагу на відсутність належної медичної інфраструктури на об'єкті Шуайба. Зокрема, у скарзі йдеться, що там не було лікаря та постійного медпункту, а для надання допомоги була доступна лише одна машина швидкої.

Виступаючи в програмі 60 Minutes, майор визнав, що відповідальність за прорахунки лежить не лише на військовому керівництві, а й на ньому самому.

"Я вважаю, що це був тактичний провал з боку армії, нашого керівництва і мене самого - аж до мого рівня відповідальності. Ми просто погано все спланували, і це має стати для нас уроком, який ми зобов'язані засвоїти", - сказав він.

Скарга привернула увагу представників Демократичної партії. Сенатор від Коннектикуту Річард Блюменталь, який є старшим представником меншості в Постійній підкомісії Сенату з розслідувань, звернувся до глави Пентагону Піта Гегсета з низкою вимог.

У листі від 15 листопада він закликав міністра оборони взяти участь у закритому брифінгу та надати всі оцінки рівня захищеності військовослужбовців, які перебували в порту Шуайба.

Крім того, демократи заявили про намір розслідувати дії адміністрації під час війни з Іраном. Вони планують зробити це після того, як наступного року знову отримають контроль над обома палатами Конгресу.

"Родини шістьох загиблих військовослужбовців, поранені ті, хто вижив, та американський народ заслуговують на прозорість і відповідальність", - наголосив Блюменталь.