Американский майор заявил о "тактическом провале" США в войне с Ираном

Американский майор утверждает, что военное руководство армии США проигнорировало предупреждения о недостаточной защищенности базы и не обеспечило должную защиту от беспилотников накануне войны с Ираном.

По словам Рамсботтома, командование армии не приняло мер после сообщений о слабой защищенности американского командного пункта в Кувейте. В первые сутки конфликта иранский дрон атаковал этот объект, в результате чего погибли шестеро американских военнослужащих.

Рамсботтом также обратил внимание на отсутствие необходимой медицинской инфраструктуры на объекте Шуайба. В частности, в жалобе говорится, что там не было врача и постоянного медпункта, а для оказания помощи имелась всего одна машина скорой помощи.

Выступая в программе 60 Minutes, майор признал, что ответственность за допущенные просчеты лежит не только на военном руководстве, но и на нем самом.

"Я считаю, что это был тактический провал со стороны армии, нашего руководства и меня самого - вплоть до моего уровня ответственности. Мы просто плохо все спланировали, и это должно стать для нас уроком, который мы обязаны усвоить", - сказал он.

Жалоба привлекла внимание представителей Демократической партии. Сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь, старший представитель меньшинства в Постоянной подкомиссии Сената по расследованиям, обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с рядом требований.

В письме от 15 ноября он призвал министра обороны принять участие в закрытом брифинге и предоставить все оценки уровня защищенности военнослужащих, находившихся в порту Шуайба.

Кроме того, демократы заявили о намерении расследовать действия администрации во время войны с Ираном. Они планируют сделать это после того, как в следующем году вновь получат контроль над обеими палатами Конгресса.

"Семьи шестерых погибших военнослужащих, раненые выжившие и американский народ заслуживают прозрачности и ответственности", - подчеркнул Блюменталь.