Американський літак-розвідник сів на воду на Гаваях: постраждали 9 людей

Великий літак ВМС США приземлився на мілководді затоки Канеохе в понеділок вдень після того, як пролетів над злітно-посадковою смугою на базі корпусу морської піхоти на Гаваях.

Інцидент стався близько 14:00 і великий літак міг частково затонути на мілководді. Джерела повідомили, що на борту літака було дев'ятеро людей, і всі вони дісталися берега.

Повідомлялося, що вони зазнали легких травм.

Авіаційний експерт Пітер Форман сказав, що в Канеоху коротше злітно-посадкова смуга, і погана погода, можливо, також зіграла свою роль.

“Пілот, ймовірно, посадив літак не там, де хотів, на злітно-посадковій смузі. Ймовірно, це поєднання всіх цих факторів разом узятих”, - сказав Форман.

Літак Boeing P8 Poseidon

Boeing P8 Poseidon - військовий літак спостереження та патрулювання. Заснований на цивільному Boeing 737-800ERX. У ньому подовжений фюзеляж, нові крило та хвостове оперення, а також удосконалена система радіоелектронного обладнання.

P-8 Poseidon має широкий спектр можливостей, включаючи:

Протичовнову війну

Протикорабельну війну

Розвідку

Пошук та порятунок

Літак надійшов на озброєння ВМС США у 2013 році. Він також використовується ВМС Австралії, Індії, Великобританії та Норвегії.

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