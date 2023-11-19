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РФ розконсервовує рідкісний літак М-55. Розвідка Британії пояснила, навіщо він окупантам

Україна, Неділя 19 листопада 2023 11:30
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РФ розконсервовує рідкісний літак М-55. Розвідка Британії пояснила, навіщо він окупантам Фото: розвідка Британії пояснила, навіщо окупантам літак М-55 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Росія розконсервовує рідкісний висотний літак М-55. Окупанти будуть використовувати його для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Літак М-55 використовувався росіянами як дослідницька платформа. Проте нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.

Розвідка вважає, що критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, виявлення цілей.

"Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії розвідки над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - йдеться у зведенні.

При цьому розвідка припускає, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.

Що цьому передувало

Нещодавно українські військові видання повідомили, що росіяни розконсервували та поновили польоти рідкісного висотного літака М-55 "Геофизика". Його помітили у Підмосков'ї.

Під крилом М-55 був спеціальний контейнер, ймовірно, з апаратурою радіотехнічної розвідки. Раніше такий контейнер було помічено під Су-34.

Літак М-55 був створений ще за радянських часів як висотний розвідник для проведення ракетних ударів. Відомо, що всього було виготовлено до 5 таких літаків, які була законсервовані для проведення наукових місій.

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