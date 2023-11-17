В Узбекистані зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8 під час виконання навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Узбекистану Telegram.

"17 листопада о 20:15 гелікоптер Мі-8 командування військ ППО і ВПС під час виконання навчально-тренувального польоту на полігоні "Каттакурган" зазнав аварії", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок аварії екіпаж вертольота загинув.

При цьому наголошується, що наразі спеціальна комісія працює над з'ясуванням причин аварії.

Авіакатастрофи

Наприкінці серпня військовий вертоліт Сполучених Штатів Boeing MV-22B Osprey розбився під час спільних навчань разом з Австралією та Філіппінами. На його борту перебували 23 військовослужбовці.

Того ж місяця у авіабази Мірамар у Каліфорнії розбився американський винищувач-бомбардувальник F-18 Hornet.

Крім цього, наприкінці жовтня російський військово-транспортний літак Іл-76 спалахнув в аеропорту Гісар у Таджикистані.

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