Американский самолет-разведчик сел на воду на Гавайях: пострадали 9 человек
Самолет ВМС США приземлился на мелководье на Гавайах и мог частично затонуть. Пострадали 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hawaii News Now.
Крупный самолет ВМС США приземлился на мелководье залива Канеохе в понедельник днем после того, как пролетел над взлетно-посадочной полосой на базе корпуса морской пехоты на Гавайях.
Инцидент произошел около 14:00, и большой самолет мог частично затонуть на мелководье. Источники сообщили, что на борту самолета было девять человек, и все они добрались до берега.
Сообщалось, что они получили легкие травмы.
Авиационный эксперт Питер Форман сказал, что в Канеохе короче взлетно-посадочная полоса, и плохая погода, возможно, также сыграла свою роль.
“Пилот, вероятно, посадил самолет не там, где хотел, на взлетно-посадочной полосе. Вероятно, это сочетание всех этих факторов, вместе взятых”, - сказал Форман.
Самолет Boeing P8 Poseidon
Boeing P8 Poseidon - военный самолет наблюдения и патрулирования. Основан на гражданском Boeing 737-800ERX. В нем удлиненный фюзеляж, новые крыло и хвостовое оперение, а также усовершенствованная система радиоэлектронного оборудования.
P-8 Poseidon имеет широкий спектр возможностей, включая:
- Противолодочную войну
- Противокорабельную войну
- Разведку
- Поиск и спасение
Самолет поступил на вооружение ВМС США в 2013 году. Он также используется ВМС Австралии, Индии, Великобритании и Норвегии.
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