Американский самолет-разведчик сел на воду на Гавайях: пострадали 9 человек

Самолет ВМС США приземлился на мелководье на Гавайах и мог частично затонуть. Пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hawaii News Now .

Крупный самолет ВМС США приземлился на мелководье залива Канеохе в понедельник днем после того, как пролетел над взлетно-посадочной полосой на базе корпуса морской пехоты на Гавайях.

Инцидент произошел около 14:00, и большой самолет мог частично затонуть на мелководье. Источники сообщили, что на борту самолета было девять человек, и все они добрались до берега.

Сообщалось, что они получили легкие травмы.

Авиационный эксперт Питер Форман сказал, что в Канеохе короче взлетно-посадочная полоса, и плохая погода, возможно, также сыграла свою роль.

“Пилот, вероятно, посадил самолет не там, где хотел, на взлетно-посадочной полосе. Вероятно, это сочетание всех этих факторов, вместе взятых”, - сказал Форман.

Самолет Boeing P8 Poseidon

Boeing P8 Poseidon - военный самолет наблюдения и патрулирования. Основан на гражданском Boeing 737-800ERX. В нем удлиненный фюзеляж, новые крыло и хвостовое оперение, а также усовершенствованная система радиоэлектронного оборудования.

P-8 Poseidon имеет широкий спектр возможностей, включая:

Противолодочную войну

Противокорабельную войну

Разведку

Поиск и спасение

Самолет поступил на вооружение ВМС США в 2013 году. Он также используется ВМС Австралии, Индии, Великобритании и Норвегии.

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