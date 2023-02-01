Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар

Американський виробник зброї пропонує уряду України придбати два бойові дрони MQ-9 Reaper за символічну суму в один долар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Таким чином концерн має намір допомогти українським військовим відбити новий великий наступ Росії
Пропозиція включатиме також наземну станцію управління для керування БПЛА майже в будь-якому місці.
"Однак угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку й доставку та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування", - пояснює WSJ.
Нагадаємо, Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги, у нього можуть ввійти далекобійні ракети.
До слова, наприкінці лютого планується оголосити про ще один великий пакет військової допомоги нашій країні.
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