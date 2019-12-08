Американский "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX состыковался с модулем "Гармония" Международной космической станции в 7:47 по восточному времени США. Об этом сообщает NASA в своем Twitter.

Как известно, Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 декабря. Грузовик пробудет пристыкованным к станции до первых чисел января, после чего вернется на Землю.

Dragon - многоразовый беспилотный грузовой космический корабль, который разработан в рамках программы COTS для доставки полезных грузов на орбиту и возвращения на Землю.

Напомним, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства запустило ракету-носитель со спутником ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Миссия ICON рассчитана на два года. Изначально запуск планировался на 26 октября 2018 года, но был отложен из-за продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus.

Добавим, американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган в воскресенье, 6 октября, завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции.