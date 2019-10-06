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Астронавты NASA завершили многочасовой выход в открытый космос с борта МКС

Новости » Телеком & IT    06.10.2019 - 22:50
Астронавты NASA завершили многочасовой выход в открытый космос с борта МКС
Фото: NASA (из открытых источников)

Астронавты заменили аккумуляторы для солнечных панелей МКС

Американские астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган в воскресенье, 6 октября, завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе выхода в открытый космос они заменили аккумуляторы для солнечных панелей МКС. В частности, в ходе 6,5-часового выхода в космос, начавшегося в 14:39 (по киевскому времени), они заменили два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Напомним, ранее NASA подписало контракт с корпорацией Lockheed Martin, которая выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков на Луну в рамках программы Artemis.

Япония запустила на МКС грузовой космический корабль NASA подписало контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
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