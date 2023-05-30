Американський генерал порівняв армії України та РФ і назвав найсильнішу

Українська армія краща та могутніша за російську. Проте війська РФ все ще мають смертоносні можливості.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який командував Національною гвардією Каліфорнії.

"Неможливо порівнювати. Українська армія дуже добре керована. Вони мають великий бойовий досвід із 2014 року, чудова організація, і вони борються за те, у що щиро вірять - за свою Батьківщину. Ви протиставляєте це російській армії, яка, я сказав би, стала паперовим тигром", - заявив він.

Генерал наголосив, що попри поразки на полі бою російська армія все ще має смертоносні можливості, від яких страждають українці. Мова йде про ракети, технологічні системи та ядерний потенціал. Проте з точки зору могутності, на думку Болдвіна, українське військо має перевагу.

"Але з погляду бойової могутності немає порівняння - українська армія набагато краща. Я думаю, посол Волкер найкраще сказав, що російська армія більше не є другою армією світу, тепер вона є другою найкращою армією в Україні", - сказав американський генерал.

Друга армія світу

До початку повномасштабного вторгнення російську армію називали "другою армією світу". За даними рейтингу Global Firepower, найпотужнішою є армія США.

До 24 лютого 2022 року Україні була у другій десятці рейтингу, але цього року піднялася на 15 сходинку. Росії досі відводять друге місце, хоча аналітики наголошують, що війна показала проблеми РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже понад 207 тисяч своїх військових. При цьому військові наголошують, що росіяни не шкодують власних солдатів, особливо найманців та бойовиків.

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