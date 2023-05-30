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Півсотні ракет, майже 40 дронів та 400 окупантів. Генштаб про втрати РФ

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Україна, Вівторок 30 травня 2023 08:25
Півсотні ракет, майже 40 дронів та 400 окупантів. Генштаб про втрати РФ Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 30 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 травня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 207440 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 ракету і 38 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3802 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7469 (+2) од,
  • артилерійських систем - 3445 (+10) од,
  • РСЗВ - 575 од,
  • засоби ППО - 332 (+1) од,
  • літаків - 3133 од,
  • гелікоптерів - 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38),
  • крилаті ракети - 1107 (+51) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6219 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 454 (+1)

Атака на Україну в ніч проти 30 травня

Росія вночі знову атакувала Київ, використавши дроні-камікадзе вночі, 30 травня. У небі над столицею збили близько 20 російських БПЛА. Відомо про одного загиблого та 4 поранених.

Загалом окупанти випустили по Україні 31 дрон, 29 з яких було збито. Окрім Києва, про ураження безпілотника стало відомо і у Дніпропетровській області. За останні 24 години ця атака стала третьою. Детальніше про наслідки – у матеріалі РБК-Україна.

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